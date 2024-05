Meerdere vliegtuigen wijken uit door onweersbuien bij Schiphol

Ook twee KLM-vliegtuigen die al in de lucht waren, zijn vanwege het weer uitgeweken naar andere luchthavens. Eén toestel landde in Brussel, de ander in Eindhoven. Na een korte stop vlogen beide vliegtuigen alsnog door naar Schiphol.



KLM annuleerde vanwege het weer in totaal zestien Europese retourvluchten. "Wij realiseren ons dat dit heel vervelend was voor de klanten die het betrof. Zij zijn zo snel mogelijk geïnformeerd en omgeboekt", aldus een woordvoerder.