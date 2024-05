Er viel vannacht enorm veel regen, ook aankomende dagen kans op een nat pak

Gisteren en vannacht is er op sommige plekken bijzonder veel water uit de lucht gevallen. In Wieringerwaard viel er plaatselijk wel 71 millimeter water, en in Medemblik 72. In Den Burg op Texel was het een stuk droger: daar viel maar 13 millimeter water.

Vanmorgen valt er hier en daar nog een klein buitje, maar volgens NH-weerman Jan Visser stelt dat niet zoveel meer voor. Het blijft wel tamelijk bewolkt, maar vanmiddag is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige wind.

Nat

Morgenochtend begint de dag droog, en is er af en toe wat zon. In de middag neemt de kans op buien, soms met onweer, toe. Vrijdag en zaterdag is het weer vergelijkbaar: af en toe wat zon, maar ook regenachtig. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden.

Vanaf zondag komt daar verandering in. Er gaan minder buien vallen, en er is meer ruimte voor de zon. Volgens de weerman wordt het dan weer een beetje zomer.