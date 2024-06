5 vragen over voorzorgslandingen en technische mankementen bij vliegtuigen

Wat is een 'technisch mankement' bij een vliegtuig?

Dat kan van alles zijn. Van een kapotte airconditioning of een communicatiesysteem dat niet werkt, tot een elektrische storing of een landingsgestel dat niet werkt. Het kan ernstig zijn, maar vaak kan er ook gewoon worden doorgevlogen.



Soms worden mankementen direct duidelijk na het opstijgen, zoals het Embraer-vliegtuig van KLM Cityhopper dat vorige week wilde vertrekken naar Praag. In andere gevallen zijn toestellen al uren onderweg als er een defect of storing wordt geconstateerd.



Hoe ernstig het is, hangt dus ook volledig af van de situatie. Luchtvaartmaatschappijen kunnen vaak niet meteen zeggen wat er precies aan de hand is, omdat het mankement eerst onderzocht moet worden.

Wanneer moet er een noodlanding worden gemaakt?

In weinig gevallen moet er een noodlanding worden gemaakt. Bij een noodlanding is er acuut gevaar. Denk aan brand aan boord of een ernstig technisch probleem zoals een uitvallende motor. Vaker komt voor dat een vliegtuig een voorzorgslanding moet maken. In dat geval is de situatie minder ernstig, maar willen de piloten alsnog landen.

Tekst loopt door onder de foto.