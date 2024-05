Scooterbestuurder rijdt tegen omgevallen boom en raakt gewond

Het gebied rond de omgevallen boom was met lint afgezet. Een woordvoerder van de politie laat deze ochtend aan AT5 weten dat de boom slecht zichtbaar was doordat het donker was. "Het lint dat om de boom heen was gespannen, was aan de kant waaruit de scooterrijder kwam rijden niet goed zichtbaar. Daardoor heeft de bestuurder de boom niet gezien en is hier vol tegenaan gereden."

De scooterrijder raakte gewond, over de ernst van het letsel kan de woordvoerder niks zeggen. "De scooterrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is echt een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest." Na het voorval is het lint opnieuw zichtbaarder om de boom heen gespannen. Over de huidige toestand van de scooterrijder kan de politie niks kwijt.

Storm

Vanaf 18.15 uur raasde de storm gisterenavond door de stad en zorgde naast veel wateroverlast ook voor schade. Zo vielen er onder meer zes bomen aan de Hugo de Vrieslaan in Oost om. Op de Da Costakade in West viel er een boom op een bestelbus, daarbij raakte er niemand gewond.