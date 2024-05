Toerist neergestoken op de Wallen, politie verspreidt beelden van verdachte drugsdealer

Die avond zijn twee toeristen uit het Verenigd Koninkrijk, een man en een vrouw, samen in de stad op pad. Nadat zij bij een kroeg in het Wallengebied zijn geweest, besluiten zij rond 01.30 uur terug te gaan naar het hotel waar zij overnachten. Wanneer zij de kroeg uitlopen, worden zij op de Korte Niezel door een dealer aangesproken met de vraag of zij drugs willen kopen. Het stel weigert dit en dan slaat de sfeer om.

De vrouw duwt de dealer van zich af en niet veel later komt de man tussenbeide. Wanneer de man de dealer aanspreekt, steekt de verdachte op hem in. Het slachtoffer zakt in elkaar, terwijl zijn vrouw achter de dealer aanrent, die inmiddels het Wallengebied in vlucht.