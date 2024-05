Geen hond springt zo hoog en zo ver als Mitch uit Rijsenhout

Dat was tijdens het NK in Druten vorig jaar, waar Mitch een hoogte van 2.35 meter haalde. Daar gaat het natuurtalent inmiddels alweer overheen: bij een toernooi in Zweden sprong hij namelijk 2.50 meter.

In de Rotterdamse hondenspeeltuin Bello kon Shanna haar herder afgelopen zondag nauwelijks in toom houden. "Tijdens wedstrijddagen wil hij maar één ding: springen en de dummie vangen", zegt ze lachend. Als Mitch ziet dat een andere hond aan de beurt is, begint hij dan ook jaloers te piepen.

Steeds populairder

"De sport was eerst voor een klein select groepje, maar wordt steeds populairder omdat we het als Dock Diving Academy veel promoten", vertelt eigenaresse van de speeltuin Annemiek Mans. Ook Shanna werd tijdens een evenement verliefd op de sport. "Na heel lang zeuren bij mijn ouders kreeg ik eindelijk mijn Mechelaar Mitch", vertelt ze.

Of Mitch de sport ook zo leuk zou vinden, was nog even afwachten. Niet iedere hond is namelijk voor Dock Diving in de mand gelegd. "Een hond moet van water houden en zélf ook echt willen springen. Toen Mitch oud genoeg was, zijn we een keer een workshop gaan doen. Hij bleek dat zo leuk te vinden dat we ook meteen een uitnodiging kregen om mee te doen aan een wedstrijd."