Buurt geschrokken door harde explosies in centrum Hilversum

Buurtbewoners

De overburen van de Hilversumse lunchroom hebben de explosies ook luid en duidelijk gehoord. "Ik was al aan het slapen en schrok wakker van de harde dreunen", vertelt iemand. "We probeerden te kijken of er iemand bij stond, maar er was niemand meer te bekennen".

Van de explosie is nu nog weinig te zien. Hier en daar zijn nog wat zwarte vlekken. Op de stoep zijn nog restanten te vinden van de geëxplodeerde Albert Heijn tas, maar het pand zelf heeft amper schade.

Waarom de Hilversumse lunchroom doelwit was van de explosie, is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek. De eigenaar van de lunchroom was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.