Auto's botsen ondanks stoplicht tegen elkaar op Provincialeweg (N203) in Krommenie

Een automobilist vanuit Uitgeest wilde links naar het tankstation afslaan, maar een andere automobilist uit de richting van Wormerveer ging net rechtdoor. Ondanks de stoplichten is er een botsing tussen beide auto's geweest. Het vermoeden is dat één van de bestuurders door rood is gereden.

Volgens getuigen zou er in één van de auto's kinderen hebben gezeten. Die kregen een ijsje van de ambulancebroeders, de vrouw uit dezelfde auto is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat.