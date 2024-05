Rapper JoeyAK krijgt in hoger beroep lagere celstraf voor ontvoeren vrouw

Het hof legt een lagere straf op, omdat het onder meer de gebeurtenissen minder bewezen verklaart dan de rechtbank. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is naar het oordeel van het hof passend, "gelet op de ernst van de feiten". Ook stelt het dat "de vrijheidsberoving en de mishandeling voor de vrouw zeer beangstigend en intimiderend moeten zijn geweest". Het OM eiste in het hoger beroep 4,5 jaar cel tegen JoeyAK.

De vrouw werd met haar kinderen van drie en zeven jaar oud op 31 december 2019 vanuit een huis in Noord meegenomen en naar een woning in Almere gebracht. Daar werd ze enige tijd vastgehouden en mishandeld. Ze kreeg klappen met een wapen en kreeg kokend heet water in haar nek gegoten.

Op nieuwsjaardag werd ze bevrijd. De ontvoerders verdachten de vrouw ervan een tas met geld te hebben gestolen.

Meerdere zaken

Dit is niet het enige waar de rapper van wordt verdacht. Er lopen meerdere zaken tegen JoeyAK. Hij werd eerder al veroordeeld tot vier jaar cel voor het ontvoeren van een rivaliserende rapper. Die zou in september 2022 door hem en andere leden van zijn rapformatie Zone 6 uit Holendrecht gedwongen in een witte bestelbus zijn gestapt.

De rechtbank achtte toen bewezen dat die rivaliserende rapper, Kobus L., in de bus urenlang werd mishandeld en zijn bezittingen af moest geven. Volgens de rechtbank was er sprake van een langlopend conflict tussen hem en AK.