Wielrenner Van den Berg: ""Met twee graden en sneeuw een berg afdalen, moet je niet willen"

"Die waren er niet echt blij mee. Ik snap het wel, want er zal veel geld betaald zijn om in deze plaats te starten en ons te laten rijden over bepaalde bergen. Zij stelden voor om de eerste 80 kilometer geneutraliseerd te tijden. Dat lijkt mij niet handig, want dan ga je nog rustiger de berg op en af waardoor je het nog kouder krijgt. Er zullen dan minder valpartijen zijn, maar dan zal er geen renner niet onderkoeld beneden komen", aldus Van den Berg.

Grillig

De Noord-Hollandse renner is bezig met een moeizame Giro. "Ik begon niet zo lekker met een buikgriepje. Daarna kreeg ik goede benen aan het einde van de eerste week. De dag voor de rustdag van gisteren voelde ik mij steeds slechter en ben ik ziekig geworden. Zondag ben ik met alle moeite van de wereld gefinisht. Ik ben zelden zo slecht geweest. Nu voel ik mij weer iets beter."

Na drie weken koers is de finish van de Giro aanstaande zondag in Rome. "Ik heb alle grote rondes die ik tot nu toe heb gereden uitgereden dus het zou mooi zijn als ik deze er ook aan kan toevoegen. Maar als het lichaam echt nee zegt dan is het op een gegeven moment ook nee."

Na de Giro rijdt Van den Berg de Ronde van België en staat hij op de longlist voor de Tour de France.