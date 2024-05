Venhuizer flink mishandeld na kermis, daders filmen en verspreiden de beelden

Bij het incident loopt het slachtoffer een verwonding aan een wenkbrauw op, die flink begint te bloeden. Ook heeft de 30-jarige man meerdere blauwe plekken en een gekneusde teen.

Drie hechtingen gezet na flinke bloeding

"Toen we weg konden komen heb ik mijn broertje ingelicht, die op dat moment net op bed lag", legt hij uit. "Door zijn vriendin zijn we met spoed naar de huisartsenpost in Hoorn gegaan, want het bloedde flink. Er zijn daar drie hechtingen in gezet. Inmiddels gaat het weer wat beter met me, maar ik heb nog wel flink last van m'n rug."

Waarom de jongens zich juist op hem richtten, weet het slachtoffer niet. De verdachten komen hem ook niet bekend voor. "Ze wonen volgens mij niet in Venhuizen. Het waren gewoon gasten die ruzie zochten", denkt hij. "Ik heb ze meermaals geprobeerd te negeren en ook een paar keer geroepen dat we gewoon naar huis wilden gaan."