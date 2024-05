Gemeente stopt met plaatsen van bankjes met 'vijandige architectuur'

Al langer klinkt kritiek op dergelijke architectuur, onder andere van architectuurhistoricus Charlotte Thomas. Het stoort haar dat de stad niet meer van iedereen lijkt te zijn. "Het is toch onmenselijk, waarom zouden mensen in onze maatschappij niet gewoon even een dutje mogen doen", zei ze vorig jaar tegen AT5.

"De stad Amsterdam profileert zich als heel toegankelijk en tolerant. Maar als het erop aankomt: hoe kunnen mensen in een rolstoel met hun vrienden op een bank zitten, los van tegenover hun vrienden opgesteld staan? In andere steden worden inkepingen in banken gemaakt", aldus de historicus.

AT5 maakte eerder onderstaande video over de kritiek op de vijandige architectuur: