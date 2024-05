Wethouder Zita Pels langer met ziekteverlof, vervangende wethouder benoemd

Pels liep in januari dit jaar een longinfectie op waardoor ze twee maanden afwezig was. Begin maart begon ze weer met werken, maar werd naar eigen zeggen 'met de neus op de feiten gedrukt' en moest meer tijd nemen voor haar herstel. Nu laat de gemeente dus weten dat ze nog vier maanden met ziekteverlof blijft.

Inmiddels is een vervangende wethouder benoemd. Stadsdeelbestuurder in Zuidoost, Dirk de Jager (GroenLinks), neemt de komende vier maanden de portefeuilles van Pels over zodat ze in alle rust kan herstellen, valt te lezen in de brief.