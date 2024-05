Strijd tegen reuzenberenklauw in Haarlems wandelbos vergt een lange adem

De reuzenberenklauw is de 'grote broer' van de gewone berenklauw, die in Nederland van nature voorkomt. De reuzenberenklauw is niet inheems. De plant verdringt inheemse soorten en kan gezondheidsrisico's opleveren. Het sap van de plant kan heftige jeuk en flinke blaren veroorzaken bij mens en dier. Aanraking met ogen kan zelfs tot blindheid leiden.

De reuzenberenklauw groeit razendsnel en kan wel vier meter hoog worden. Het wandelbos aan de oostkant van Schalkwijk heeft veel last van de reuzenberenklauw. Daarom worden de planten komende zaterdag uitgestoken met steekschoppen. De wortels gaan in afvalzakken, het loof op een composthoop.

'Kwestie van lange adem'

De afgelopen jaren zijn er al meer opruimdagen geweest bij de Poelbroekweide in Schalkwijk. Die hebben resultaat, vertelt Marc van Schie van het Instituut Voor Natuureducatie (IVN). "Je moet het echt elk jaar doen. Maar het wordt daardoor wel minder. We hebben eerst twee kleine veldjes aangepakt. De planten die overblijven, zijn elk jaar minder hoog. Dit is echt de enige methode om deze plant onder de duim te houden. Het is een kwestie van de lange adem, maar het werkt wel!"

Medewerkers van Spaarnelanden en IVN Zuid-Kennemerland gaan zaterdag aan de slag. Vrijwilligers zijn meer dan welkom om een handje mee te helpen. Voor gereedschap en handschoenen met lange flappen wordt gezorgd. Wie komt meehelpen, doet er goed aan om stevige schoenen, een lange broek en een shirt met lange mouwen aan te trekken.

Handen in de mouwen

Vanwege het risico op brandwonden is het in dit geval dus beter om de handen niet uit de mouwen te steken. Aanmelden voor de opruimdag is niet verplicht. De werkdag begint zaterdag 25 mei om 9.30 uur bij de ingang van de Poelbroekweide en de Vogelplas aan de Schroeder van der Kolkstraat. Rond 14.00 uur moet het werk klaar zijn.

NH maakte vorig jaar een reportage over de strijd tegen de reuzenberenklauw. Die is hier terug te zien: