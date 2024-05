Schaatsen met 25 graden tijdens Pinksterdrie vanwege 450 jaar vrijheid

Lieve (12) en haar zusje Yentl (7) nemen het er van op de schaatsbaan in Westzaan. Zij weten ook precies waarom ze vandaag aan het schaatsen zijn. "Er was een meneer en die moest voor zijn zieke moeder zorgen", zegt Yentl. "En dat vonden de Spanjaarden zielig en daarom mocht hij schaatsen". Haar oudere zus vult aan dat het om Lambert Melisz ging die van Westzaan naar Hoorn trok met zijn zieke moeder op de slee. De Spanjaarden stopten de twee, maar vonden het verhaal zo indrukwekkend dat ze door mochten schaatsen.

Bokkie kopen

Helemaal toevallig is het niet dat ze deze specifieke kennis beschikken, want hun vader is aangesloten bij Pinksterzaan, die voor festiviteiten in de hele Zaanstreek zorgt.

Een groep fietsers die een tocht maakt langs alle festiviteiten stopt bij de schaatsbaan, maar geen van allen durft de ijzers onder te binden. Pinksterdrie kennen ze wel van 'Bokkie kopen'. In Purmerend was er op deze dag een veemarkt waar bokken werden verkocht. De dieren werden, na het drinken van enkele biertjes, weer meegenomen naar de Zaanstreek.