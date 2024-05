Emancipatiemarkt in Amsterdam Nieuw-West: "Mannen moeten koken en vrouwen kunnen werken"

Alles staat dus hier in het teken van de kracht van het vrouw zijn. Medeorganisator Fatima Zohra Aidani van vereniging Plein '40-'45 vindt het mooi dat zij in Nieuw-West het goede voorbeeld mag geven. Want dat is nodig volgens haar. "Het is geen Nieuw-West-kwestie, maar de situatie voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is van heel de wereld. Wij wonen nu eenmaal hier, daarom besteden we hier in deze buurt aandacht aan. Het is voor vrouwen in heel Nederland belangrijk om een sterke positie te hebben. Met dit evenement geven wij een voorbeeld."