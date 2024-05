Trouwen? In deze gemeente is dat een dure grap

Als je een klein budget hebt of geen zin hebt in veel poespas kun je in alle gemeentes nog steeds terecht voor een gratis huwelijk. Wil je wel een uitgebreidere ceremonie maar let je nog steeds op de kleintjes? Dan kun je op de populaire vrijdagmiddag het beste terecht in Schagen. Daar betaal je van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur 312,70 euro. Dat is wel exclusief kosten van een trouwambtenaar.

Let wel: wil je na 17.00 uur of in het weekend of een feestdag trouwen in Schagen? Dan ben je veel meer geld kwijt. Dan kost elkaar het jawoord zeggen in het gemeentehuis opeens 683,50 euro, meer dan twee keer zoveel.

