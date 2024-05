Drukke nacht voor de brandweer, drie branden in Zaanstreek-Waterland

Om 20.15 uur gisteravond vloog een er een motor in de Scheldestraat in Purmerend in de brand. Omdat de vlammen vrij hoog waren is er roetschade aan de gevel van een flat omdat waar de motor naast stond. De politie laat weten dat er in de buurt een brandbare stof is gevonden en zoekt getuigen. De hoop is dat bezoekers van de moskee aan de Sportlaan iets gezien hebben, omdat er op dat moment een dienst was.

Op de Kanaalweg in Assendelft gaat om 11.45 een auto in rook op door een technisch mankement. Om de brand te blussen moest er ook een wagen uit Beverwijk komen.

Ook op het Zuideinde in Koog aan de Zaan is een auto totaal verwoest door brand. De brandweer kreeg om 02.30 uur een melding maar het lukte niet om de auto te redden. De politie kon hier geen technisch mankement vinden en is een onderzoek naar brandstichting gestart. De hoop is dat er getuigen zijn met deurbelcamera's.