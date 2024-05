Terug naar toen: Hilversum klapt en juicht voor 'gouden' zwemster Nel van Vliet

Nel van Vliet is één van de grote namen van Hilversum. In 1942 begint ze haar zwemcarrière bij zwemvereniging De Robben, maar haar echte successen komen na de oorlog. Haar sportprestaties zijn formidabel, ze zwemt maar liefst vijftien wereldrecords.

In 1948 doet Nel mee aan de Olympische Spelen in Londen. Ze zwemt een Olympisch record op de tweehonderd meter schoolslag met een tijd van 2:57,2.

Gestolen

Twee weken na het behalen van haar Olympisch record wordt haar gouden medaille gestolen. Haar dochter Sylvia vertelt later in een interview: "Bij terugkomst in Hilversum kreeg ze veel bezoek over de vloer. Het was vlak na de oorlog en blijkbaar dacht iemand dat die medaille helemaal van goud was. Een onverlaat heeft de plak gestolen."

Veertien maanden voor haar dood, in november 2004, krijgt Nel van Vliet alsnog een replica van haar gewonnen medaille. Ze krijgt deze uit handen van collega-zwemster en voormalig politica Erica Terpstra.