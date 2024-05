UvA wil betere voorwaarden voor internationale samenwerkingsverbanden bedenken

"We hebben de oproep van studenten en medewerkers heel goed begrepen", schrijft het bestuur. "De UvA moet iets doen, dat past bij de rol van een betrokken en kritische universiteit. En tegelijk zijn de meningen verdeeld over wat we dan precies moeten doen."

Gesprekken

Naast het aanpassen van het ethisch kader wil de UvA daarom ook weer in gesprek met studenten en medewerkers. Die gesprekken zullen deze week van start gaan.

"We zijn een maatschappelijk betrokken en kritische universiteit. Juist dat unieke kenmerk leidt nu tot grote verdeeldheid en wantrouwen. We komen tegenover elkaar te staan, zijn niet meer altijd in staat om met elkaar het gesprek aan te gaan. Veel mensen zijn daar bezorgd over."

De gesprekken gaan onder meer over wat er de laatste tijd gebeurt op de UvA. "Hoe mensen dat ervaren, hoe we kunnen de-escaleren en hoe we met elkaar weer verder kunnen en het vertrouwen kunnen herstellen. "