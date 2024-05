Bewoners voorzichtig positief over aanpak binnenstadfile: "Men is op de goede weg"

"Ik ben heel bij", zegt een van hen. "Omdat het heel vervelend is om altijd in de file te staan als je naar huis wil. Ik woon hier echt in de buurt en dat in de file staan komt bijna niet meer voor." Winkeleigenaar en bewoner Theodoor van Boven: "Ik ben voorzichtig met complimenten, ik vind dat men op de goede weg is."

Van Boven vindt namelijk dat het door de omleiding op de Damstraat wel soms erg druk is in de Warmoesstraat. Ook wil hij dat de eigenaar van de Bijenkorfgarage, Q-Park, verkeersregelaars inzet rond de garage. Zij zouden automobilisten erop kunnen wijzen dat ze ook via het Beursplein kunnen omrijden, zodat ze niet in de file richting het Damrak staan. Verder hoopt hij dat er gekeken wordt naar de verkeerssituatie vlak bij de garage, waar stromen fietsers en voetgangers bij elkaar komen en ook een zebrapad ligt.