Indrukwekkend: waterhoos te zien boven het IJsselmeer

Job van Baars was aan het zeilen toen hij het bijzondere natuurverschijnsel spotte vanmiddag. "Hoosje hebben we van ons kunnen houden", zegt hij er laconiek over.

Van Baars hield er rekening mee dat hij in zwaar weer terecht zou kunnen komen deze tweede pinksterdag, maar dat viel mee, vertelt hij: "IJsselmeer was overigens toch weer een prachtige zeildag, ook onder de donderwolken." Volgens hem waaide de wind met een snelheid van zo'n 20 knopen.

Ook Cor Snel was vanmiddag op het water en legde de waterhoos vast.

Tekst gaat door na de video.