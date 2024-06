7 op de 10 jonge slachtoffers meldt zich niet, Slachtofferhulp gooit daarom het roer om

Volgens Heerkens is het van belang de jongeren wél te kunnen bereiken. "We weten dat jongeren er niet snel melding van doen, maar wel veel last hebben van die gebeurtenissen." Voornamelijk op de lange termijn hebben jongeren last van somberheid, een verminderd vertrouwen in de samenleving, ze kunnen minder goed functioneren of slapen slecht.

Herstel

"We moeten ze echt bereiken. We zijn er - emotioneel, juridisch en praktisch - voor je. We bieden je een luisterend oor, kunnen je helpen met het strafproces door bijvoorbeeld smartengeld te vragen of zorgen dat je met lotgenoten - leeftijdgenoten die ongeveer hetzelfde is overkomen - in contact komt. Dat draagt allemaal bij aan herstel."