RIVM laat burgers vliegtuiggeluid meten bij huis: 'Veel harder dan Schiphol zegt'

Achtentwintig omwonenden van de luchthaven deden mee aan dit eerste verkennende onderzoek. Ze moesten geluidsmeters plaatsen bij hun huis en in een app bijhouden hoeveel zij hinder ervaarden. Matt Poelmans is daar een van. Hij woont onder de aanvliegroute van de Kaagbaan.

Dagboekje

Poelmans vertelt dat hij voor het onderzoek een soort 'dagboekje' bij moest houden, met daarin de metingen van het geluid. Daar kon hij ook aangeven op welke momenten het geluid het ergst te horen was. "Door de luchtvaartsector wordt het gebagatelliseerd", zegt Poelmans, doelend op het lawaai. De geluidsmeter bij Poelmans gaf aan dat het geluid wat hij heeft gemeten harder was dan dat Schiphol zegt.

Het is de eerste keer dat vlieghinder op deze manier wordt gemeten en het doel was om inzicht te krijgen in de beleving van het geluid. Uit de resultaten blijkt dat naast de hoeveelheid geluid, ook het aantal vliegtuigen invloed heeft op de hinder. Voornamelijk 's nachts wordt er het meest hinder ervaren, ondanks dat er dan minder vliegtuigen overkomen. Het RIVM hoopt in de toekomst meer onderzoek te doen met omwonenden, om duidelijke conclusies te kunnen trekken.

Meten of berekenen van vliegtuiggeluid

Het RIVM onderzocht ook of het meten van geluid in de toekomst überhaupt vaker moet gebeuren. Op dit moment zijn alle normen over vliegtuiggeluid namelijk gebaseerd op berekeningen. Omdat burgers meer vertrouwen hebben in metingen, voerde het RIVM verschillende nieuwe onderzoeken uit.