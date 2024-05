Bewoners zien door de verkeersborden de Van Boshuizenstraat niet meer

Een bewoner vreest dat de borden juist voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen: "Er zijn hier natuurlijk heel veel voetgangers, fietsers, naast de auto's, vrachtwagens, alles door elkaar. Dus je moet je ogen op de weg houden. En niet op de verkeersborden", stelt ze.

Een andere bewoner noemt het aantal borden 'een beetje veel': "Ik bedoel, op iedere hoek staat geloof ik 30 kilometer. Niemand rijdt het. Maar dat terzijde. Ik vind het erg veel."

Weer een andere bewoner ziet eveneens het nut niet in van de grote hoeveelheid borden: "Het helpt niet om veertig keer een dertig kilometer per uur-bord in een straat neer te zetten. Dat is echt zoveel. En er staan er hier ook zelfs op tien meter afstand van elkaar zonder dat er een reden is waarom daar een extra bord staat. Ik begrijp het ook gewoon niet".

Als alles volgens planning verloopt duren de werkzaamheden nog tot half juli dit jaar.