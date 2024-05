Code geel op Pinkstermaandag vanwege onweer en hagel, kans op wateroverlast

Volgens het weerinstituut kan er maandag plaatselijk veel regen vallen in korte tijd en kunnen de buien gepaard gaan met hagelstenen tot één centimeter groot. Code geel is van kracht tussen 14.00 uur en 20.00 uur. In de loop van de avond trekt de regen weg.

Morgen begint de dag wat bewolkt, maar later laat de zon zich zien, laat NH-weerman Jan Visser weten. De maximumtemperatuur ligt morgen rond de 24 graden. Aan het einde van de avond is er dan kans op onweersbuien, gepaard met regen.