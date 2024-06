Schiphol zuivert lucht op platform, medewerkers sceptisch: "Dit is een lapmiddel"

"Mijn zorgen zijn dat je er kanker van kan krijgen, of hart- en vaatziekten", vertelt Jaap. Hij is niet de enige, vertelt hij. Ook zijn collega's maken zich zorgen. Sommigen nemen deel aan werkgroepen over ultrafijnstof en zitten in de vakbond.



Zelf heeft hij nog geen fysieke klachten gehad. "Ik heb wel collega's wel dood zien gaan, letterlijk. Aan longkanker of wat voor kanker dan ook, of hartklachten."

Kanker

Zijn collega Erick van der Veen werkte 36 jaar op de E-pier en is net met pensioen. "Mijn grootste zorg is dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappij er nu te lang over doen om actie te ondernemen. De veiligheid en gezondheid van mijn collega’s baren me grote zorgen."



Uit het team van Jaap en Erick kregen twee collega's onlangs te horen dat ze kanker hebben. En dat was een schok voor beide.