Dronken automobilist probeert van politiebureau naar huis te rijden

Een wijkagent krijgt de man op 2 mei in de gaten als omstanders hem proberen tegen te houden als hij wil gaan rijden. Voor hen is het duidelijk dat de man veel te veel heeft gedronken en beter niet achter het stuur kan kruipen. Hij negeert hun zorgen en stapt toch in zijn auto.

Hoogste score

Als de agent hem staande houdt, blaast hij 'G/F'. "Dit is de hoogste score op de voorselectie, voor ons makkelijk te onthouden als ‘Goed Fout’," schrijft de politie in een bericht op Facebook. Op het bureau blaast hij 870 ug/l, wat meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid is.

Dat betekent dat de man zijn rijbewijs kwijt is. Agenten bieden aan om een taxi voor hem te bellen. "Dit weigerde de bestuurder en hij belde zelf een vriend om hem op te komen halen.

Meestal klopt ons onderbuikgevoel wel en ook deze keer bleek dat dit instinct ons niet in de steek liet."

Toch maar een taxi

De hardleerse automobilist negeerde het rijverbod dat hem was opgelegd en kroop toch weer achter het stuur. Op de Legmeerdijk in Aalsmeer wordt hij opnieuw aangehouden door agenten die hem achtervolgd hadden. De man mag nu ook lappen voor het negeren van een rijverbod en het rijden zonder rijbewijs. Hij besluit uiteindelijk toch maar een taxi naar huis te nemen.