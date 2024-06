NH Airtime: Waarom de ene buurman gek wordt van vliegtuigen en de ander niet

In de P.F. von Sieboldlaan in Aalsmeer kunnen de bewoners bepaald niet om de vliegtuigen heen. Toch is de beleving van het vliegtuiggeluid verschillend. Jan en Severina wonen er al vijfenvijftig jaar en worden nog altijd gek van de overkomende vliegtuigen. Hun overbuurvrouw Debbie van Vliet woont er al dertig jaar, maar ergert zich totaal niet. Haar zoon Justin vindt vliegtuigen zelfs geweldig.



Om antwoord te krijgen op de vraag hóe zo'n verschil in de beleving van vliegtuiggeluid toch kan bestaan, gaat NH langs bij een audicien en een geluidsexpert van de GGD.

NH Airtime wordt ook uitgezonden op ons tv-kanaal om 17.17 uur (met herhalingen tot en met de volgende avond).