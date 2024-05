Voor 't leven geschorste scheidsrechter nu op de bühne: "Mooier wordt het niet"

Na de wedstrijd zong hij op verzoek een liedje op het podium met de kampioensploeg en hield de kampioensschaal omhoog. En dat viel bij zowel tegenstander de Valken als de voetbalbond slecht. Het zit Jan Smit nog steeds dwars. Hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

"Het is uit z'n verband getrokken en opgeblazen. Natuurlijk snap ik als je leest dat er vier rode kaarten zijn gevallen en je daarna iemand op het podium ziet zingen, dat mensen er twijfels bij hebben. Maar die kaarten waren gewoon terecht, net als het doelpunt."

Gevraagd voor optredens

Toch heeft hij het naast zijn baan als vrachtwagenchauffeur drukker dan ooit. "Ik ben benaderd of ik in België een finale van een toernooi wil fluiten. Een betaalde klus. Maar ook bij VVS'46 (Spanbroek) en ASV'55 (Venhuizen). En gisteren belde kermis Opmeer of ik daar een paar liedjes wil zingen. Dat is hartstikke leuk."

Zo kwam het zelfs zover dat hij gisteren optrad in het hol van de leeuw: Venhuizen, het dorp van De Valken. De club was niet te spreken over zijn optreden als scheidsrechter een week eerder. In het dorp is het kermis, dus werd hij uitgenodigd op een kermisborrel van het 4e team van de Valken.

'Nooit verwacht dat hij zou komen'

"Het leek ons heel grappig om hem uit te nodigen bij de borrel. Het was als grap bedoeld, maar we hadden nooit gedacht dat hij ook echt zou komen. Achteraf hebben we een fantastische avond gehad", vertelt een speler De Valken 4.

Dat vond scheidsrechter Jan Smit zelf ook. "Ik heb even snel een repertoire in elkaar gezet, want dat had ik niet. Moest een half uurtje zingen, maar het werd een uur." Op dat feest was ook de assistent-scheidsrechter van De Valken, die vorige week nog de rode kaart kreeg van Smit.

Assistent-scheidsrechter kreeg rood

"Ik zong het lied 'Er is leven na de dood' van Freek de Jonge. En dan zong het publiek tussendoor: 'Vier keer rood'. Daar was die assistent-scheidsrechter niet blij mee. Maar ik vond het zelf wel grappig."

Maar ondanks alle aandacht die hij krijgt, volgens Smit stond hij 'zelfs in kranten in Duitsland, België en Oostenrijk', knaagt het ook aan de scheidsrechter dat hij niet meer mag fluiten. "Ik ga misschien nog wel een e-mail naar de KNVB sturen met de vraag of ze nog in gesprek met me willen."

Daarna wordt het interview abrupt gestopt. 'Kom je zingen? Het is nou gezellig', roept iemand van de organisatie. Dat hoef je Smit geen twee keer te vragen, waarop hij verdwijnt in het feestgedruis.



Bekijk hieronder de beelden van de kermisborrel in Venhuizen.