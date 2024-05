Zwanenburgse basketballers drie keer in één week in nationale finale: "Dit is echt bizar"

Bijna driehonderd fans van de basketbalvereniging uit Zwanenburg waren afgereisd naar Almere om hun club misschien wel een unieke trilogie te zien voltooien. Nooit eerder werd een team van Hot Pepper Heat landskampioen, nu kon het drie keer in een week gebeuren.

Een ongekende luxe, vertelt voorzitter en coach van de mannen onder 22, Romario van 't Land: "Dit soort dingen gebeuren wel eens bij de clubs uit de grote steden, Amsterdam, Groningen, Leiden. We hebben de afgelopen jaren meestal wel in een halve finale of finale gestaan, maar nu winnen we er niet één, maar misschien wel drie."

Gespannen fans

De spanning was er ondanks de landstitel van de mannen onder 20 op donderdag niet minder om bij de Zwanenburgse supporters. Zeker de finaleplaats van de senioren was een daverende verrassing. Desalniettemin hielden ze zich knap staande tegen de Den Helder Suns. Pas in de tweede helft namen de Suns de leiding over, die ze de rest van de wedstrijd niet meer uit handen gaven.

Een deel van de seniorenploeg had weinig tijd om te treuren, want zij maakten ook deel uit van het mannen onder 22-team dat meteen daarna opging voor de titel. Het oudste jeugdteam beleefde een dominant seizoen, maar van tegenstander BS Leiden werd door het jaar heen twee keer gewonnen en twee keer verloren. Maar die spanning leek niet aanwezig bij de spelers. In de laatste twee kwarten namen ze afstand van Leiden en haalden zo de tweede landstitel naar Zwanenburg.