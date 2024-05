Rondje nieuwe parels op Funda: huis van 2,5 meter breed en 50 meter diep

"Is wel handig als we ruzie met elkaar hebben, dan ga jij in de voorkant zitten en ik in de achterkant, dan hoor je elkaar niet", lacht Rezelman. Het huis heeft drie slaapkamers en twee badkamers en is in totaal 130 vierkante meter. Bijzonder is de plattegrond, waar het huis lijkt op een langgerekte gang.