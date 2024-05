Enkhuizer rijdt midden in woonwijk bewust in op stadsgenoot, buurt geschokt

Het is rond kwart over zeven 's avonds. Een automobilist rijdt richting het slachtoffer. De auto wordt achterna gezeten door een schreeuwende vrouw. Daarna horen de buren een harde knal. De man, een 46-jarige inwoner uit Enkhuizen, wordt aangereden en beland in de bosjes naast de weg.

Bijna nog een keer ingereden op slachtoffer

"Ik ben gelijk naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was", vertelt een buurtbewoner. "Toen zag ik de man daar liggen en veel pijn hebben en ben ik gaan helpen." Meerdere mensen vertellen dat de automobilist na de aanrijding opnieuw wilde inrijden op het slachtoffer. "Maar de bestuurder is tegengehouden door mensen. Toen reed hij met een bloedgang weg."

De schrik zit er in de buurt goed in. "Het was nog licht. Er liepen mensen, kinderen ook. En de straat stond natuurlijk gelijk vol nadat het was gebeurd. Veel mensen hebben die man kermend van de pijn in de bosjes zien liggen." Een ander zegt: "Je wilt er niet over nadenken wat er was gebeurd als die auto nog een keer was ingereden op die man."

Conflict mogelijk oorzaak, verdachte gearresteerd

De politie heeft inmiddels een 48-jarige Enkhuizer aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Naar de reden van de aanrijding kunnen de buren die wij spreken alleen maar gissen. Volgens de politie is er voorafgaan vermoedelijk een conflict geweest. "Maar waar dat over ging, geen idee", zegt een omwonende.

De politie is ondertussen nog volop bezig met het onderzoek, aldus een woordvoerder. "We hebben al meerdere camerabeelden van buren en ook zijn er getuigen gehoord. De auto die vermoedelijk is gebruikt bij de aanrijding staat ook bij ons in de opslag."