Handballer Kooijman baalt van vertrek bij Volendam: "Liefst hier gebleven"

"In januari was ik al in gesprek met de club en zeiden ze dat ze mij een contractaanbieding zouden gaan doen. Ik weet wel een beetje hoe het gaat in dit wereldje als je geen prijs pakt. Ik wist dat dat gevolgen kon hebben. Wel is het jammer dat ik het erg laat hoorde. Het liefst was ik hier nog een seizoen verder gegaan", aldus Kooijman.

Uiteindelijk kreeg de Volendam-aanvoerder dus geen nieuwe aanbieding en is hij op zoek naar een nieuwe club.

De cirkelspeler speelde vanaf 2021 in het vissersdorp. Daarvoor speelde hij voor Lions en het Belgische Bocholt.

Tekst loopt door onder video.