Senioren schitteren in bijzondere voorstelling over café in een kerk

'Café de Verlossing' is een muzikale voorstelling en speelt zich af in een denkbeeldig dorpje waar de jeugd grotendeels weggetrokken is en de oudere bewoners hun vertier en toevlucht zoeken in het café, dat gevestigd is in een kerk.

Bedenker en regisseur van het stuk is Romain Bischoff. Hij maakte 'Café de Verlossing' samen met de acteurs. "De acteurs op leeftijd hebben allemaal veel levenservaring en het is mooi om daar gebruik van te maken in het verhaal", vertelt Bischoff. "We hebben twee jaar aan voorbereiding zitten in deze voorstelling, dus ik zou de acteurs ook geen amateurs meer willen noemen."

Coaching

Juliette van Ingen heeft de senioren in de aanloop naar de uitvoering gecoacht. Wat is het belangrijkste dat ze de spelers heeft geleerd? "Dat je anderhalf uur geconcentreerd moet zijn," zegt ze lachend. "Want als je dat niet gewend bent is dat best lang. Alles wat je doet op het podium is communicatie, dus als je even wegdroomt dan ziet het publiek dat direct."

Juliette heeft vooral genoten van de levenservaring en de inzet van de oudere acteurs. "Ze zijn tussen de 65 en 91 jaar, dus ze hebben rugzakken vol verhalen bij zich", vertelt ze. "Ik kan genieten van hun kracht en de zin in het leven, die ze steeds weer laten zien."

Actrice Emmy werkte bij het Waterschap West-Friesland. Voor haar is toneelspelen helemaal nieuw. "Ik probeer op deze manier mijn grenzen te verleggen. Het is echt heel leuk om te doen."

