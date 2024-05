Nog geen plannen deze pinksterdagen? Hier kun je gratis of goedkoop naar toe

Theaterfestival ‘Yes in my backyard’ in Alkmaar

Voor een cultureel Pinksterweekend kan je langsgaan bij het jaarlijkse theaterfestival Yes in my backyard, wat plaatsvindt in het Victoriepark in Alkmaar.

Op het festival kan je naar theatervoorstellingen, genieten van liveoptredens en er zijn foodtrucks aanwezig.

Alkmaar Pride

Het is alweer de vijftiende editie van de Prideweek in Alkmaar. Gisteren ging de week van start. In deze week kleurt de stad roze en is er volop feest in de stad. Volgende week zaterdag organiseert de stad een grachtenparade, waarbij versierde boten met feestelijke muziek door de grachten van Alkmaar varen.

Dit weekend is er ook al genoeg te doen, zoals de 'Pride Bike Ride', een fietstocht door de stad. Morgen is er de 'Roze viering', een religieuze bijeenkomst in de Oudkatholieke kerk, voor en van de LHBTIQ+ gemeenschap.