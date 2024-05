Hoogbejaarde Amsterdammer (91) gewond na woningoverval, mogelijk niet eerste keer

De woningovervallers belden om 22.40 uur bij de man aan. Het hoogbejaarde slachtoffer dacht dat zijn buurman aanbelde en deed daarom open, vertelt een politiewoordvoerder.

Ambulance

De overvallers zijn er met persoonlijke bezittingen van de man vandoor gegaan. Het slachtoffer moest na de overval behandeld worden door ambulancepersoneel.

De recherche en forensische opsporing zijn een onderzoek gestart. Rechercheurs hopen dat getuigen die de twee daders hard hebben zien wegrennen of wegrijden, het is nog niet bekend hoe ze zich verplaatsten, zich melden.

Schreeuw

Volgens de politiewoordvoerder heeft het slachtoffer tijdens de woningoverval geschreeuwd. De recherche hoopt dat getuigen zich dat moment herinneren en mogelijk nog weten of ze rond die tijd iets opvallends zagen.

Buurtbewoners zeggen dat het slachtoffer al meerdere keren overvallen is in het verleden. De politie kan bevestigen dat het inderdaad minstens een keer eerder is gebeurd.