Live NH Sport: AZ droomt nog altijd van Champions League-voetbal

Voor FC Volendam staat er tegen Go Ahead Eagles niets meer op het spel. Na de nederlaag tegen Ajax van twee weken terug is het vooral de laatste wedstrijden uitzingen. De laatste thuisduel van het seizoen zal vooral in het teken staan van afscheid nemen. Regillio Simons keert na dit seizoen sowieso niet terug als eindverantwoordelijke, dat maakte de club eerder deze week bekend. Hij miste de laatste twee duels wegens ziekte, het is dus hopen dat Simons er straks wel bij is.

Leegloop Volendam

Aanvoerder Damon Mirani is in het bezit van een aflopend contract en kan dus ook vertrekken. Mede door de degradatie dreigt een leegloop, aangezien Walid Ould-Chikh en zijn broer Bilal al hebben aangegeven te willen vertrekken. Daarnaast is het contract van acht andere spelers sowieso niet verlengd. Hoe de voorlopig laatste wedstrijd in de eredivisie loopt, vertelt verslaggever Stephan Brandhorst je vanaf 14.30 uur.

Naast al dat voetbalgeweld is er ook aandacht voor de titelstrijd in het vrouwenhandbal. VOC, de huidige kampioen, speelt vanaf 14.30 uur de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Venlo. Mis niks van al deze wedstrijden in een extra lange uitzending van NH Sport op NH Radio, we zijn er van 14.00 uur tot 19.00 uur.