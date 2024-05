Officieus kampioen RKAV Volendam denkt nog niet aan titel: "We moeten nóg negentig minuten vechten"

Volendam verslaat zaterdagmiddag met 6-0 van Kampong en tegelijkertijd verliest IJsselmeervogels van middenmoter DEM in de derde divisie. Daardoor is het gat opgelopen tot drie punten met nog maar een wedstrijd te spelen. Ook het doelsaldo (+9) spreekt ruim in het voordeel van Volendam, dat het in de laatste speelronde opneemt tegen Hoogeveen.

Tekst gaat verder onder de foto.