Demonstratie rond Israëlisch strijkkwartet zonder incidenten verlopen

De groep actievoerders hield een demonstratie voor het Concertgebouw met Palestijnse vlaggen en protestborden. Ook waren er leuzen te horen als "Nederland schande, bloed aan je handen!" Om 18.20 werd de groep door de politie opgeroepen om te verhuizen naar de overkant van de straat.

Omstreeks 21.00 waren de meeste demonstranten vertrokken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand is opgepakt en dat de demonstratie rustig is verlopen. In de concertzaal zelf was er niets te merken van ongeregeldheden. Er werden wel leuzen geroepen naar bezoekers die na afloop naar buiten kwamen.

Culturele ambassadeurs

In de oproep van pro-Palestijnse actiegroep BDS valt te lezen dat actievoerders een culturele boycot tegen Israël willen. Zij stellen dat het Jerusalem Quartet "culturele ambassadeurs zijn van Israël en dat samenwerking de oorlogsmisdaden van Israël legitimeert." Ook zouden de optredens van het strijkkwartet "bijdragen aan het imago van intellectuele superioriteit."

Het concertgebouw had van tevoren meerdere veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn de bezoekersstromen en aanvangstijd aangepast waardoor de veiligheid van de muzikanten, bezoekers en medewerkers beter gewaarborgd is. Ook werden bezoekers opgeroepen een ID-kaart mee te nemen.

Kritiek

De organisatie annuleerde dinsdag nog twee optredens van het Jerusalem Quartet om veiligheidsredenen en naar aanleiding van de demonstraties in en rondom de UvA. Op dat besluit kwam vanuit verschillende hoeken kritiek. "Uw handelen heeft een nieuwe betekenis gegeven aan het woord 'cancelcultuur'. U capituleert. U laat het rapaille hier de boel overnemen", aldus de voorzitter van het CJO in een brief aan de directeur van het Concertgebouw.

Donderdag werd bekend dat het concert van zaterdag, met extra veiligheidsmaatregelen, toch door kon gaan. Algemeen directeur Simon Reinink schreef in een statement: "We moeten blijven opkomen voor de vrije samenleving die we willen zijn. Iedere dag weer."