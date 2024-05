Ruime overwinning niet voldoende voor HV Volendam; HV Aalsmeer pakt finaleplek

Het scenario vooraf was duidelijk voor Volendam. Winnen van Hurry-Up en dan hopen op een nederlaag van Aalsmeer. Dat leek geen onmogelijke opgave, aangezien de concurrent op bezoek ging bij koploper Lions. Volendam deed voor rust al goede zaken door snel een ruime marge te nemen tegen de tegenstander uit Drenthe: 17-10.

In de tweede helft kwam het team van Geert Hinskens niet meer in de problemen. De score werd simpel uitgebreid naar 35-24. De Volendammers deden wat ze moesten doen, maar het was niet genoeg. Aalsmeer versloeg koploper Lions met 30-23 en grijpt daardoor de laatste plek voor de play-offs om de landstitel. Overigens eindigen ze door de overwinning bovenaan in de competitie en hebben daarmee het thuisvoordeel in de eerste wedstrijd tegen Lions.