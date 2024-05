Auto op de kop na zwaar ongeluk, A5 richting Hoofddorp afgesloten

Het ongeluk gebeurde rond 18:30 uur. In de auto zaten twee personen, een van hen zat knel en is inmiddels per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de ander er aan toe is, al werd die wel staand gesignaleerd langs de vangrail, aldus een woordvoerder van de politie.

Het is niet bekend wanneer de weg weer wordt vrijgegeven.