Bewoners Krommenie dwingen snelheidsverlaging af: "Is hier nu een racebaan"

De organisator van de actie Annelies Wichers is blij met de belofte. Ze hoopt ook dat er goed gehandhaafd gaat worden, want volgens haar loopt het de spuigaten uit. "Nu is het een racebaan. 's Nachts is het wat rustiger, maar dan denken sommige automobilisten dat je 80 mag rijden en sommige motorrijders 100."



Ze vervolgt: "Omdat de Padlaan erg smal is en de huizen hoog, dendert het geluid door de hele straat. Mensen worden er wakker van."

Bewoner Paula van Splunter valt Annelies bij: "In de avond of 's nachts is het toch soms schrikken als er een auto voorbijracet. Daarnaast heb ik twee jonge kinderen, die gaan op de fiets naar school. We moeten altijd mee om ze even weg te brengen, de straat over. Ik vind dat wel spannend."

Tekst loopt door onder de foto.