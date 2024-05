Schaatsster Gonne Donker geroemd met eigen plein in Ilpendam

"Het was in één woord fantastisch", zegt initiatiefnemer André Klaver. Hij kwam op het idee na een aflevering van radioprogramma Ter Plekke over Gonne Donker. De makers van Ter Plekke vonden dat Donkers een straatnaam verdient. Klaver: "Ik heb dat opgepikt en tot uitvoering gebracht." Er was alleen één probleem, in het dorp worden bijna nooit nieuwe wijken aangelegd en dus was er geen straat beschikbaar. Wel was er een plein zonder naam, dat plein heet dus vanaf vandaag het Gonne Donkerplein.

Om de benoeming bij te wonen is er zelfs familie van Donker overgekomen uit Amerika. "Haar familie vindt het een hele mooi eer dat het dorpsplein naar hun moeder vernoemd is", aldus Klaver. Ook haar familie in Nederland was bij de benoeming aanwezig, waaronder haar 100-jarige broer.

Duitse schaatswedstrijd

Gonne Donker staat in Ilpendam bekend als een sterke vrouw. "Ze was de beste schaatster van Nederland in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog", vertelt Klaver. "Ze heeft in die tijd veel betekend als vrouw in de gemeenschap. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wilden de Duitsers bijvoorbeeld een schaatswedstrijd organiseren. Ze vroegen Gonne Donkers om deel te nemen, maar ze weigerde. Ze was heel moedig."