Luxe tuinhuis in Zuid moet van rechter worden gesloopt

Het tuinhuis werd in 2021 gebouwd in de tuin met een oppervlakte van een kleine 96 vierkante meter. Het bouwwerk is volledig uitgerust van vloerverwarming, elektra, riolering en internetaansluiting. Ook werd er een hal aangelegd die het huisje verbond met de bestaande woning. De oppervlakte van het tuinhuis werd uiteindelijk 21 vierkante meter.

Wel of geen vergunning nodig?

Tijdens de bouw van het tuinhuis deden buren al een verzoek bij de gemeente om te handhaven, omdat er geen omgevingsvergunning zou zijn aangevraagd. Maar het stadsbestuur wees dat verzoek af, omdat een tuinhuisje vergunningsvrij kan worden gebouwd. De buren gingen in beroep bij de rechtbank en die gaf hen vorig jaar maart gelijk. De gemeente heeft daarna het handhavingsverzoek toegewezen.

Volgens de rechter ging het namelijk niet om het bouwen van een bijgebouw, maar dat er sprake was van een vergroting van een woning. Waar wel een vergunning voor nodig is. Dat kwam onder andere omdat door de hal en de volledige uitrusting van vloerverwarming en riolering het tuinhuis niet onderschikt is aan de woning, wat wel een verplichting is.

Kan niet volgens bestemmingsplan

De gemeente is na de uitspraak van de rechtbank gaan kijken naar de zaak en of het gebouw in het bestemmingsplan past. In het bestemmingsplan van de buurt staat echter dat bijgebouwen niet zijn toegestaan, tenzij het gaat om een vrijstaand gebouw van maximaal 9 vierkante meter.

De gemeente kwam daarom tot een conclusie dat het tuinhuis moest worden aangepast zodat het wel voldoet aan de regels voor vergunningvrij bouwen en legde de eigenaar ook een dwangsom op. Aanpassingen die het vastgoedbedrijf zou kunnen doen waren het verwijderen van de waterleiding, verwarming, en riolering. De eigenaar van de woning ging tegen het besluit van de gemeente in.