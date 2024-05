Dagelijks drukte bij De Ruijterkade door touringcarhalte: "Je moet niet wachten tot het misgaat"

"We houden de situatie daar goed in de gaten en hebben daar elke dag van 10.00 tot 18.00 uur verkeersregelaars aanwezig om de verkeerssituatie te begeleiden", aldus de gemeente. "Zij controleren ook hoe lang de touringcars er staan, ze hebben 10 minuten voor het instappen en 10 minuten voor het uitstappen, maar als er bijvoorbeeld ouderen uitstappen kan het wat langer duren. Daar zijn we in zo’n geval flexibel in."

Te weinig handhavers om te handhaven

Eerder deze maand meldde wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) al dat er tijdens het zomerseizoen niet voldoende handhavers zijn om alle touringcarhaltes in de stad continu te bemannen. "Op de drukste haltes worden stewards ingezet", aldus de wethouder toen. "Op 11 haltelocaties zijn stewards aanwezig. Op basis van eerder opgedane ervaringen in de voorgaande jaren zijn dit de drukste haltes."

Een oplossing dan voor de drukte? Die is volgens Gabriëlla simpel, namelijk het verplaatsen van de haltes. Maar dat zal niet gebeuren. Het gaat echt om permanente haltes, aldus de gemeente, die wel zegt de situatie op de De Ruijterkade goed in de gaten te blijven houden.