🔴Liveblog: laatste speelronde eredivisie, AZ hoopt nog op derde plaats, handbalsters VOC spelen eerste finalewedstrijd

Welkom in onze liveblog in dit sportieve en zonnige Pinksterweekend. Vandaag staat de laatste speelronde in de eredivisie op het programma. AZ strijdt met FC Twente om de lucratieve derde plek. Wanneer je derde wordt, plaats je je voor de voorronde van de Champions League. Plek vier geeft recht op het spelen van de Europa League. In het handbal speelt VOC de eerste wedstrijd (best-of-three)om het landskampioenschap tegen Venlo.

