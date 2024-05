🔴Liveblog: AZ stort compleet in tegen FC Utrecht, concurrent FC Twente wint van PEC Zwolle en stelt plek drie veilig

44 minuten geleden

Vangelis Pavlidis en Luuk de Jong zijn topscorer van de eredivisie geworden. De spits van AZ en PSV hebben het seizoen met 29 competitietreffers afgesloten.

Pavlidis scoorde eenmaal voor AZ in de laatste speelronde tegen FC Utrecht (3-3). De Jong trof tweemaal doel voor landskampioen PSV tegen RKC Waalwijk (3-1). Santiago Giménez is de nummer 3 van de topscorerslijst met 23 competitietreffers voor Feyenoord. Brian Brobbey heeft achttien keer voor Ajax in de Eredivisie gescoord. Dat is goed voor de vierde positie op de topscorerslijst.

Er vielen dit seizoen 992 doelpunten in de Eredivisie. Slechts tweemaal deze eeuw werd er vaker gescoord op het hoogste niveau. Het seizoen 2018-2019 telde 1061 doelpunten. In het voetbaljaar 2011-2012 werd er 997 keer gescoord in de Eredivisie.