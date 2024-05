Lees terug: laatste speelronde in de eredivisie met AZ, Ajax en FC Volendam

19.07 uur

Jurriën Timber heeft zijn rentree gemaakt in het eerste elftal van Arsenal. De oud-Ajacied, die in augustus een zware knieblessure opliep, viel in de thuiswedstrijd tegen Everton in de 69e minuut in.

Timber keerde in april al terug op het veld. Voor het tweede elftal van Arsenal maakte hij toen een prachtig doelpunt tegen Blackburn Rovers. Bondscoach Ronald Koeman nam Timber deze week niet op in zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland.