Lees terug: HV Volendam grijpt mis bij laatste kans op play-offs; RKAV Volendam stoot door richting titel

Welkom in onze liveblog in dit sportieve en zonnige Pinksterweekend. Er staat vandaag geen eredivisievoetbal op het programma, maar er is genoeg andere sport. We zijn bij de titelstrijd in de derde divisie, waar RKAV Volendam nog altijd droomt van het kampioenschap. Later op de dag proberen de handballers van Volendam zich te plaatsen voor de finale in de HandbalNL League. Er is verder nog hockey, basketbal, rugby, atletiek en kickboksen. Mis dus niks in onze liveblog!

Tips? Mail naar [email protected]